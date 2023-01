Avatar 2 s’envole plus haut que Top Gun : Maverick

C’était attendu, mais peut-être pas aussi rapidement. Les Na’vi se sont envolés plus haut que l’US Navy Seal, terrassant finalement l’invincible Peter “Maverick” Mitchell. En clair, Avatar 2 : The Way of Water vient de surpasser Top Gun : Maverick au box-office mondial. Avec 1,516 milliard de dollars de recettes mondiales en vingt jours à peine, la superproduction de James Cameron a officiellement dépassé le champion de 2022, qui “plafonne” à 1,489 milliard de dollars.