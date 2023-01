Le film Vortex remporte le Grand Prix 2023 décerné par les critiques de cinéma belges

L'UCC estime que le film est "une oeuvre radicale et magistrale sur la vieillesse et la toxicité du temps qui passe". Le film utilise la technique de l'écran divisé, ce qui permet au spectateur d'assister en parallèle et en direct à la dérive de ses personnages. Pour l'UCC, cela "constitue une expérience cinématographique puissante, d'une grande sobriété".