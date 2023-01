Claude Lelouch contraint de vendre son manoir Normand pour financer son prochain film

Les temps sont durs au cinéma. Même pour les légendes. Claude Lelouch, par exemple, se retrouve contraint de vendre son manoir en Normandie pour financer son prochain film. “On a tourné plusieurs scènes du film Les plus belles années d’une vie, avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, mais aussi des passages de Chacun sa vie. C’est un décor que j’avais construit pour plusieurs longs métrages et pour en préparer un autre, je vais le vendre”, a-t-il déclaré sur France Bleu Normandie. Selon Le Parisien, le réalisateur de 85 ans espère en tirer 7,5 millions d’euros.