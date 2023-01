Marvel, le studio pressé : Don Cheadle n’a eu que deux heures pour accepter de devenir un Avenger

Les coulisses de son engagement sont assez surprenantes. “C’était durant une partie de jeu laser pour l’anniversaire de mon fils, explique-t-il. Ils m’ont appelé et m’ont dit : 'Voilà ce qui se passe et nous vous faisons une offre. Si vous ne dites pas oui, nous passerons à la personne suivante. Cela va se passer très vite. Pourquoi ne pas prendre une heure et décider si vous voulez le faire ?' C’était un contrat de six films ! En une heure, je devais me décider ?”

En demande de renseignements complémentaires, il n’a obtenu qu’une réponse succincte : “Il s’agit d’un de ces Avengers, et c’est tout, vous devez dire oui ou non. Nous ne savons rien de plus de ce projet, mais c’est comme ça, donc vous avez une heure.”

Vu les circonstances, il a réussi à négocier une deuxième heure pour pouvoir se décider, le temps de consulter sa femme et son agent, afin de tenter d’en savoir un peu plus. Finalement, il a dit oui, sans savoir qu’on lui confierait le rôle de James Rhodes, alias War Machine. Cela se passait voici douze ans. Et Don Cheadle doit encore jouer son personnage deux fois, dans la série Secret Invasion prévue sur Disney + en 2023 et dans sa suite cinématographique, Armor Wars, attendue en 2024.

Le suivant sur la liste de Marvel doit regretter amèrement qu’il ait donné son accord aussi rapidement…