Une “semi-retraite” pour Brad Pitt

S’il fallait mettre un nom sur le mot star, aujourd’hui, il y a fort à parier que celui de Brad Pitt figurerait parmi les plus cités. Et pour cause : il a tourné dans 85 films (dont Thelma et Louise, Légendes d’automne, Seven, L’armée des douze singes, Sept ans au Tibet, Fight Club, Ocean’s 11, Troie, Mr. et Mrs Smith, Babel, L’étrange histoire de Benjamin Button, World War Z, Fury ou Once Upon a Time in Hollywood, pour n’en citer que quelques-uns), en a produit 70, et a décroché deux Oscars (en tant que producteur pour 12 Years a Slave et dans un rôle secondaire pour Once Upon a Time in Hollywood) en six nominations, pour un box-office total de 11,685 milliards de dollars. Difficile de faire beaucoup mieux.