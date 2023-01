Hugh Jackman n’a jamais pris de stéroïdes : “On m’a raconté les effets secondaires, je n’aime pas mon métier à ce point-là”

À 54 ans, se bâtir le physique musculeux de Wolverine pour apparaître dans Deadpool 3 prend du temps. “J’ai appris qu’on ne pouvait pas accélérer ce processus, que ça prenait du temps”, a-t-il déclaré dans l’émission Who’s Talking to Chris Wallace. “Dès que j’en aurais fini avec The Music Man, il restera six mois avant le début du tournage. Et je ne vais rien faire d’autre : être avec ma famille et m’entraîner. Ce sera mon boulot pendant six mois. Je suis déjà en forme actuellement. S’il y a une chose gagnée à chanter et danser huit fois par semaine à Broadway, c’est que j’ai la forme. Je suis en bonne santé, c’est un bon point de départ.”

Régime à base de poulet

Et pas question pour lui de recourir aux stéroïdes, comme certains en ont fait courir la rumeur, pour accélérer le processus. “Non, j’aime mon travail. Et j’aime Wolverine. Je dois faire attention à ce que je dis ici, mais on m’avait raconté de manière anecdotique quels en étaient les effets secondaires. Et je me suis dit : 'Je n’aime pas mon métier à ce point-là'. Alors, je le fais juste à l’ancienne. Et je vous le dis, j’ai mangé plus de poulets – je suis vraiment désolé pour tous les végétaliens et végétariens et pour les poulets du monde entier. Le karma n’est littéralement pas bon pour moi. Si la divinité a quelque chose à voir avec les poulets, je suis dans la mouise.”

Le résultat de sa transformation ne sera visible sur les écrans que le 8 novembre 2024. Au cinéma, tout prend du temps.