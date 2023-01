Kevin Hart : “La pire des drogues, c’est la célébrité”

La gloire, beaucoup en rêvent. Mais à en croire Kevin Hart, elle se révèle bien plus dangereuse qu’on pourrait l’imaginer. “La pire des drogues, ce n’est pas la cocaïne, c’est la célébrité, explique-t-il dans le podcast On Purpose with Jay Shetty. Vous ne voulez qu’une seule chose, et si vous ne parvenez pas à la gérer, les conséquences sont terribles. Est-ce que vous vous connaissez vraiment ? Et vous parvenez à vous accepter tel que vous êtes ? Si ce n’est pas le cas, cela va vous briser.”