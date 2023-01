Le flop historique des Golden Globes

Les téléspectateurs américains ont manifestement plus de mémoire que les stars venues en masse à la cérémonie des Golden Globes. Les scandales qui ont éclaboussé ces dernières années l’Association hollywoodienne de la presse étrangère en raison de son manque de diversité, de sa représentativité et de pratiques peu en rapport avec la déontologie n’ont pas été oubliés et ont poussé le grand public à bouder la soirée. Résultat : un flop historique.