Covid, audiences catastrophiques et désistements : la malédiction des Golden Globes

Et ce n'est pas tout: il y a des conséquences inattendues. Lors de la soirée des Critics Choice Awards, plusieurs grandes personnalités du 7e art se sont désistées à la dernière minute. Non pour des raisons de boycott, mais parce qu’elles avaient attrapé le covid lors de la remise des Golden Globes. Et pour cause : selon The Hollywood Reporter, aucune mesure de protection anti-covid, comme des tests, le port du masque ou des preuves de vaccination, n’y était requise. Résultat : Collin Farrell, Brendan Gleeson, Michelle Pfeiffer ou Jamie Lee Curtis ont renoncé à venir. “Fuck covid” a écrit cette dernière, en présentant trois contrôles positifs.

Vu la succession des fêtes d’autocongratulation jusqu’aux Oscars, il est à craindre que ces annulations de stars se multiplient dans les prochaines semaines. Cette édition des Golden Globes était maudite...