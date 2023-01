Une tournée mondiale mais pas de biopic pour Madonna

Chanter ou jouer la comédie, Madonna a choisi. Vu l’énorme engouement généré par son Celebration Tour, qui débutera le 15 juillet à Vancouver et passera par la Belgique les 21 (plus aucune place disponible) et 22 octobre, avec de nombreux concerts déjà sold-out un peu partout en Amérique du Nord et en Europe, elle n’a manifestement pas hésité longtemps. Au point de reporter à une date indéterminée son biopic.