Dix pour cent : pas de suite en télé, mais bien au cinéma

Seulement voilà, au bout de quatre saisons, en novembre 2022, les mésaventures d’Andréa, Arlette, Camille, Noémie, Sofia, Mathias, Gabriel et Hervé ont pris fin. Et depuis, c’est la bouteille à encre. Dans un premier temps, le concepteur, Dominique Besnehard, envisage une cinquième saison destinée à Netflix, dont l’intrigue se déroulerait à New York. Petit à petit, le projet évolue et dérive vers un téléfilm. “Je pense qu’il faut qu’on réfléchisse bien mais on a l’idée peut-être de faire un unitaire, enfin ce qu’on appelle un 90 minutes, le temps de se ressourcer, de réécrire, déclare-t-il dans l’émission À nous 6. On voudrait faire un long-métrage pour la télévision et puis de continuer leurs histoires.”

Mais aujourd’hui, la showrunneuse et scénariste, Fanny Herrero, annonce une nouvelle évolution. “Je me suis remise à écrire pour Dix pour cent. Pas pour la série, qui s’est close avec la saison 4 il y a un peu plus de deux ans, mais sur son prolongement en film de cinéma”, reconnaît-elle dans Les Inrocks. Une info confirmée par Thibault de Montalembert (Mathias à l’écran) à TV Mag : “Il n’y aura pas de saison 5 mais un film qui est en cours d’écriture avec Fanny Herrero et Lison Daniel. Je ne connais pas du tout l’histoire mais l’équipe sera au complet. C’est un vrai challenge car nous sommes nombreux et ça va être compliqué de faire tenir tout le monde dans un seul film !”

Un challenge qui pourrait se compliquer par le changement de statut de nombreux comédiens. Laure Calamy (omniprésente sur les grands écrans et détentrice du César de la meilleure actrice en 2021 pour Antoinette dans les Cévennes), Camille Cottin (qu’on retrouve dans des productions américaines désormais), Nicolas Maury (son film Garçon chiffon a fait un malheur et il se lance maintenant dans la chanson) se sont fait une place au soleil, tandis que Thibault de Montalembert ou Stéfi Celma n’arrêtent plus d’enchaîner les tournages, sans nécessairement y tenir le rôle principal. Leurs agendas se sont solidement remplis. Mais on est prêt à parier qu’ils trouveront le moyen de le dégager pour la suite de la série qui a tant fait pour leur carrière.