D’oh ! La durée de vie des Simpson s’allonge encore

Mais voilà, en télévision, les excès et les bêtises à répétition rapportent parfois plus qu’une vie saine. La preuve : depuis le 17 décembre 1989, la petite famille au teint jaunâtre n’a plus quitté les petits écrans. Et ce n’est pas fini. Alors que Les Simpson détiennent le record de durée de vie d’une série animée aux USA, avec 34 saisons, la Fox vient d’annoncer une prolongation de deux saisons supplémentaires sur Disney+. De quoi permettre de dépasser le nombre de 800 épisodes en tout.

Le plus incroyable dans tout ça, c’est que le succès ne se dément pas. Selon The Wrap, en décembre 2022, Les Simpson ont battu toutes les autres séries sur n’importe quelle plateforme de streaming, avec un taux de visionnage 52,75 fois supérieur à la moyenne. D’oh !