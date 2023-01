Jimmy Jean-Louis, star américano-haïtienne des films d'action : "Mon ulltime aventure avec Bruce Willis"

C'est ce qu'on appelle une terrible nouvelle et quand elle a été relayée dans les médias, elle a fait l'effet d'une bombe. Dans un communiqué touchant, la famille et l'agent de Bruce Willis annonçaient que le dur à cuire du cinéma yankee allait prendre sa retraite. Et ce, après plus de...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous