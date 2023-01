Julia Roberts et Jennifer Aniston échangent leurs corps

Et pourtant, Amazon vient de réaliser un joli coup en réexploitant le thème. Julia Roberts et Jennifer Aniston, qui vont donc jouer “à la manière de l’autre” dans une comédie dont on sait juste qu’elle est articulée sur ce changement de corps, sont en effet deux des comédiennes les mieux cotés d’Hollywood, comme le prouvent les succès récents de Ticket to Paradise au cinéma ou de Murder Mystery sur Netflix (la suite est d’ailleurs attendue pour le 31 mars). Elles avaient déjà joué ensemble dans Joyeuse fête des mères en 2016, une comédie de Garry Marshall qui n’avait pas laissé de grands souvenirs.

La mise en scène a été confiée à Max Barbakow, dont l’ironie et l’impertinence avaient fait forte impression lors de son dernier film, Palm Springs. Cette fois, la confrontation entre Julia Roberts et Jennifer Aniston pourrait donc bien se révéler explosive.