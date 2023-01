L’exploit inouï de James Cameron

Pour la septième semaine d’affilée, Avatar : The Way of Water occupe la première place du box-office américain. Même si cela lui permet d’égaler le premier volet d’Avatar, rien d’exceptionnel jusque-là, comparé aux 16 semaines passées en tête par E.T. en 1982 ou les 15 semaines de Titanic en 1997. Mais les quelques millions supplémentaires accumulés lui permettent d’atteindre des recettes globales de 2,117 milliards de dollars et d’ainsi déloger Star Wars : le réveil de la Force de la quatrième place du box-office de tous les temps.