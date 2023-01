La galère d’Astérix ou les lauriers de César : quel destin pour le prochain opus ?

Si Guillaume Canet s’est dit “mort de trouille” à quelques heures de la sortie d’Astérix et Obélix, l’Empire du Milieu, il n’est assurément pas le seul. Les producteurs (Pathé, Les Enfants Terribles, Trésors Films et les Éditions Albert René) ont misé 66 millions d’euros sur cette superproduction, la septième plus chère de tous les temps pour la Gaule. C’est dire s’il faudra beaucoup de sesterces aux guichets d’entrées des salles pour remplir le chaudron et éviter de boire le bouillon.