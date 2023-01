Michael Jackson incarné à l’écran par son neveu : “Il était la seule personne à pouvoir endosser ce rôle”

Mais sur ces deux terrains, il ne pouvait pas lutter avec Jaafar Jackson, l’avant-dernier des huit enfants de Jermaine Jackson. Non seulement il possède le profil de son oncle, comme le montre la photo publiée sur Instagram par le réalisateur Antoine Fuqua, mais en plus, il chante et danse depuis l’âge de 12 ans et doit donc connaître par cœur les chorégraphies familiales. Pour ne rien gâcher, l’auteur-compositeur de 26 ans a déjà sorti un single, Got Me Singing, en 2019. “Je suis très honoré de pouvoir donner vie à l’histoire de mon oncle Michael. À tous les fans du monde entier, je vous dis à bientôt”, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

De son côté, la mère de Michael Jackson, Katherine Jackson, s’est aussi montrée très enthousiaste, dans une réaction à The Hollywood Reporter : “Jaafar incarne mon fils. C’est tellement merveilleux de le voir transmettre l’héritage Jackson.”

Le producteur Graham King ne s’est pas montré en reste : “J’ai rencontré Jaafar il y a plus de deux ans et j’ai été époustouflé par la façon dont il personnifie l’esprit et la personnalité de Michael. C’est si puissant que même après avoir mené des castings mondiaux, c’était clair qu’il était la seule personne à pouvoir endosser ce rôle.”