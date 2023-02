Will Smith remis en selle par deux Belges dans Bad Boys 4 : Adil El Arbi et Bilall Fallah

Depuis lors, il n’est apparu que dans un seul long métrage : Emancipation, destiné à Apple TV +. Et ses projets pour 2023, Fast and Loose (sur un grand criminel atteint de problèmes de mémoire) et The Council (sur le syndicat du crime qui contrôlait Harlem dans les années 70) n’ont toujours pas été programmés par Netflix.

"On n'aurait pas dû l'intituler comme ça"

Le bout du tunnel apparaît cependant en vue pour le comédien de 54 ans et d’un mètre quatre-vingt-huit. Ce qu’il a tenu à faire savoir sur Instagram : “Hé, j’ai une bonne nouvelle, vous feriez mieux d’arrêter de scroller”, lâche-t-il avant de se cogner lui-même (involontairement ?) à sa caméra. Au volant de sa voiture, il semble radieux : “J’aimerais être comme vous, ne pas savoir ce que je vais vous montrer”. Puis s’arrête devant la maison de Martin Lawrence, frappe à la porte, tombe dans les bras de son ami et s’exclame : “C’est le bon moment. C’est officiel : Bad Boys Four Life, Baby” (indiquant 4 avec ses doigts, pour le jeu de mots avec Bad Boys for Life). Et lorsque Martin Lawrence lui fait remarquer que c’est déjà le titre du troisième volet, l’air incrédule, Will Smith concède : “On n’aurait pas dû l’intituler comme ça.”

Pas un mot, par contre, sur l’identité des réalisateurs. Qu’importe : Sony a confirmé qu’Adil El Arbi et Bilall Fallah, déjà en charge du film précédent, seront de nouveau derrière la caméra. Une belle revanche pour nos compatriotes, dont la série Batgirl avait été supprimée de manière abrupte, alors qu’elle était entièrement tournée, par Warner Bros. Les rumeurs prêtaient en effet l’intention à Michael Bay de se charger de la mise en scène. Nos deux représentants auront donc finalement l’occasion de continuer à alterner les productions hollywoodiennes (ils étaient aussi en charge des meilleurs épisodes de Mrs Marvel, pour Disney +) et plus personnelles, comme Rebel, une plongée dans le monde du terrorisme qui avait marqué les esprits l’an dernier.

Pour l’instant, aucune date de tournage n’a été dévoilée.