La suite de la planète des singes: que reste-t-il de l'emprise de César ?

Mais cette fois, c’est du concret. Non seulement le tournage de Kingdom of the Planet of the Apes a déjà débuté en vue d’une sortie en 2024, avec Owen Teague dans le rôle principal, celui de Cornelius, le fils de César, mais en plus, un coin du voile vient d’être levé sur le scénario. “La suite se déroule plusieurs années après le film de 2017, La Planète des singes : Suprématie, explique The Hollywood Reporter. De nombreuses sociétés de singes se sont développées depuis que César, une sorte de Moïse, a amené son peuple vers l’oasis, tandis que les humains ont dû retourner à une société plus sauvage. Certains groupes n’ont jamais entendu parler de César, mais d’autres ont déformé son enseignement et construit des empires en pleine croissance. Un chef singe commence à asservir d’autres groupes afin de trouver des technologies humaines, tandis qu’un autre singe, qui a vu son clan se faire capturer, se lance dans un voyage pour retrouver la liberté. Une jeune femme humaine devient la clé de sa quête, bien qu’elle ait ses propres projets.”

Qui tiendra ce rôle féminin de première importance ? Mystère, pour l’instant, mais The Hollywood Reporter précise que Dichen Lachman, vue dans Jurassic World : Dominion et dans la série Severance, vient de rejoindre Freya Allan, William H. Macy et Kevin Durand au casting.

Les humains, confinés dans un monde primitif, parviendront-ils à se défaire du joug des animaux ? Réponse en mai 2024.