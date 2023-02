Voici les films les plus piratés en 2022

Comment expliquer ce paradoxe ? En fait, très simplement. La digitalisation des œuvres, pour les plateformes de streaming, facilite la copie de haute qualité. Les enquêtes menées par la société spécialisée Muso montrent en effet que le piratage connaît un pic non pas lors des sorties en salle, mais lorsque le délai d’attente avant l’envoi vers les petits écrans est épuisé. La crise et son lot de recherches d’économies ont sans doute fait le reste.

Sans surprise, les super-héros sont les grands perdants de cette guerre du piratage. Selon les données publiées par la section spécialisée de Variety, Variety Intelligence Platform, les sauveurs du monde occupent à eux seuls 70 % du top 10 des œuvres les plus visionnées illégalement. Voici ce classement :

1) Spider-Man : No Way Home

2) The Batman

3) Dr. Strange in the Multiverse of Madness

4) Thor : Love and Thunder

5) Black Adam

6) Uncharted

7) Eternals

8) Top Gun : Maverick

9) Jurassic Wolrd : Dominion

10) Encanto

Avatar : The Way of Water ne figure pas dans cette liste, mais sa sortie tardive, le 14 décembre 2022, en constituerait la principale raison. En dépit de projections le plus souvent en 3D, il figurerait dans le top 3 des films les plus piratés durant le dernier trimestre de l’année dernière. De quoi perdre une grande partie de la magie de tous ces films, destinés à en mettre plein la vue sur grand écran.