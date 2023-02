La Reine des Neiges à nouveau “libérée, délivrée”

Le retour d’Elsa, Anna, Olaf, Kristoff, Sven et Hans tombe sous le sens. Portée par la chanson la plus populaire du répertoire Disney de ces dernières années, la saga a réalisé les deux meilleurs scores de la société en animation : 1,257 milliard de dollars pour le premier gel, 1,439 milliard de dollars pour le deuxième. Même si l’intrigue n’a pas été révélée, on peut s’attendre à découvrir comment Anna et Kristoff gèrent le royaume d’Arendelle, avec des changements d’habitude qui pourraient bien ne pas être du goût d’Elsa dans un premier temps.

Pour la première suite, il avait fallu attendre quatre ans entre l’annonce et la sortie en salle. Mais vu l’urgence de redresser la barre chez Disney/Pixar, on peut s’attendre à un délai bien plus court.

Le prolongement de Zootopia ne se discute pas non plus. Les nombreux univers animaliers se prêtent à de nouvelles aventures pour Judy la lapine, Nick le renard et les extraordinaires paresseux au cœur du système administratif.

Seul, finalement Toy Story 5 fait débat sur les réseaux sociaux. Avec de nombreuses réactions négatives. La trilogie initiale constituait un ensemble parfait, le quatrième volet avait réussi le miracle de la prolonger sans en trahir l’esprit, et beaucoup craignent qu’il ne soit pas possible de renouveler cet exploit avec un cinquième opus. Il faut dire que l’énorme flop de Buzz l’Éclair en début d’année dernière n’a pas de quoi les rassurer. Si la présence du Ranger de l’espace est d’ores et déjà confirmée (grâce à un tweet de Tim Allen), celle de Woody pose question : dans le quatrième numéro, il avait confié son étoile à Jessie et avait choisi de rester avec la Bergère plutôt que de poursuivre l’aventure avec ses amis.

Aucune date n’a été fixée pour ces trois longs métrages. L’attente risque d’être longue, en attendant d’être “libéré, délivré”…