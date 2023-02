Une "expérience Avatar" dans les parcs Disney

Revenu à la tête de Disney le 20 novembre dernier, Bob Iger n’a pas tardé à prendre des mesures radicales : 5,5 milliards d’économies (dont 3 milliards dans les fictions) et 7 000 emplois supprimés, voilà les deux décisions les plus douloureuses prises pour redresser les comptes de la société et atteindre son objectif principal, à savoir l’équilibre financier de Disney + en 2024. Une mission loin d’être simple : lors du dernier trimestre de 2022, la plateforme de streaming a perdu 2,4 millions d’abonnés, une première depuis son lancement.