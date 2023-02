Virginie Efira, Emilie Dequenne, Benoît Poelvoorde et Bouli Lanners nommés aux Magritte du cinéma

Oubliée la présentation collective : Patrick Ridremont sera le seul maître de cérémonie cette année. Et il peut d’ores et déjà soigner son anglais, puisque l’hyper favori de la soirée n’est autre que Close de Lukas Dhont. Le long métrage qui nous représente aux Oscars et aux César, arrive en tête, avec dix nominations. Suivi par Rien à foutre des cinéastes français Julie Lecoustre et Emmanuel Marre (9), Nobody has to know de Bouli Lanners (7), Animals de Nabil Ben Yadir (6), La ruche de Christophe Hermans (5) et Tori et Lokita des frères Dardenne, avec “seulement” cinq citations malgré leur Prix du 75e Festival de Cannes.

À moins d’une gigantesque et improbable surprise, Lukas Dhont devrait repartir avec (au moins) le prix du meilleur film et celui du meilleur film flamand. Et on mettrait bien une petite pièce sur Bouli Lanners, l’homme le plus souvent sélectionné de l’histoire de la cérémonie (dix fois jusqu’avant ces nominations-ci), trois fois en lice pour la réalisation, le scénario et le rôle principal (pour La nuit du 12, qui, détail croustillant, lui vaut aussi une nomination aux César, mais dans la catégorie du rôle secondaire). Ainsi que sur Virginie Efira, elle aussi retenue par les César pour Revoir Paris, qui affrontera Lubna Azabal (Rebel), Babetida Sadjo (Juwaa) et Lucie Debay (Lucie perd son cheval) pour le titre de la meilleure actrice. Ou encore sur Emilie Dequenne, qui partira avec les faveurs des pronostics dans la catégorie du rôle secondaire pour sa prestation dans Close, face à Veerle Baetens (À l’ombre des filles), Anne Coesens (A la folie) et Mara Taquin (Rien à foutre).

Du côté masculin, la lutte paraît plus indécise entre Soufiane Chilah dans Animals, Benoît Poelvoorde dans Inexorable, Jérémie Renier pour L’ennemi, Bouli Lanners dans La nuit du 12 et Aboubakr Bensaihi dans Rebel. À noter que Jérémie Renier se retrouve aussi nommé pour son rôle secondaire dans Novembre, et devient le troisième comédien le plus souvent sélectionné (8 fois en douze éditions), derrière Bouli Lanners (13) et Benoît Poelvoorde (9).

Est-ce que cela suffira à attirer en masse sur La Trois le 4 mars à 21 h ? C’est loin d’être une certitude. Même si faire pire que l’an dernier paraît impossible, ce sera sans doute compliqué d’égaler les chiffres des deux éditions précédentes (140 112 téléspectateurs en 2020 et 169 363 en 2019 – il n’y a pas eu de cérémonie en 2021), alors que les soirées de remises de prix connaissent des audiences en chute libre partout dans le monde ces dernières années. Peut-être, tout simplement, parce qu’elles n’ont plus vraiment de sens pour le grand public.