Pierre Palmade gravement blessé : ce que l’on sait de l’accident

L’une d’elles était conduite par Pierre Palmade, dans une seconde voiture se trouvaient une femme enceinte et son frère, ainsi qu’un enfant de six ans. Tous les trois, ainsi que l’humoriste ont été hospitalisés dans un état grave, leur pronostic vital est engagé. Un troisième véhicule conduit par un homme âgé de 80 ans est aussi impliqué. Ce dernier a été légèrement blessé.

Les circonstances de ce grave accident ne sont pas encore précisément connues, mais d’après RTL France, c’est la voiture de Pierre Palmade qui s’est déportée pour percuter de face celle de la mère de famille. Le troisième véhicule est entré dans celui de la famille par l’arrière ensuite. Selon le Parisien, deux autres personnes se trouvaient à bord de la voiture de Palmade. Ces dernières auraient pris la fuite après le choc, ont raconté des témoins.

Une vingtaine de pompiers et secouristes sont intervenus pour désincarcérer les victimes des carcasses de voitures enchevêtrées. Étant donné l’état des victimes, l’intervention a duré plus de deux heures. L’humoriste a été transporté en hélicoptère à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), et selon BFTV, il est conscient. La femme enceinte a elle été emmenée vers Beaujon à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et l’enfant vers Necker à Paris. Le conducteur de la troisième voiture, moins grièvement atteint, a été évacué par la route vers un hôpital de Melun.

🔴 INFO - #FaitsDivers : En Seine-et-Marne, le comédien Pierre #Palmade est impliqué dans un accident de voiture, 3 voitures accidentées sont en cause. L'humoriste est hospitalisé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, son pronostic vital est engagé, ainsi que celui de trois personnes. pic.twitter.com/YnMKgMD920 — FranceNews24 (@FranceNews24) February 11, 2023

Selon RTL encore, la papesse de la presse people Mimi Marchand a quitté les Victoires de la musique pour se rendre au chevet de Pierre Palmade, rejointe par Muriel Robin, amie du comédien.