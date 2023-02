Aujourd’hui sort un nouveau Marvel : que vaut “Ant-Man et la Guêpe : Quantumania”?

Scott, l’Avenger malgré lui, jouit de sa célébrité. L’ex-taulard n’a-t-il pas sauvé le monde ? Sa fille Cassie (Kathryn Newton) a grandi. Elle se pique d’explorer à distance le Royaume quantique arpenté brièvement par son père, Hank Pym (Michael Douglas) et où Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) a erré trente ans. Mais une porte s’ouvre dans les deux sens, et toute la famille reconstituée se retrouve bientôt précipitée du mauvais côté. Le groupe est séparé. Scott et Cassie, d’un côté, Hank, Janet et Hope/La Guêpe (Evangeline Lilly) de l’autre. Ils découvrent que cet univers parallèle est peuplé de quantité d’espèces, sous la coupe d’un tyran. Et que Janet y a un passé chargé qu’elle n’a jamais révélé.

Autodérision et relief

Le film a le mérite d’entrer rapidement dans le vif du spectacle. Le public concerné sera ravi de voir se déployer la Quantumania en moins de temps qu’il n’en faut pour engloutir le quart d’un seau de pop-corn. L’action se déroule sur fond d’enjeu familial, antienne des films du MCU : Scott reste un père qui cherche à renouer avec sa fille, les Pym-van Dyne ont trente ans de non-dits à combler. Tous ont du temps perdu à rattraper. Leur antagoniste est à même de leur proposer cette précieuse monnaie d’échange.

La première moitié du film double cette mince toile de fond d'un voile d'autodérision bienvenu. Bill Murray y ajoute en passant sa martingale - gagnante à tous les coups. Mention au nouveau méchant, Kang, déjà introduit avec brio par Jonathan Majors dans la série Loki . Pas trop noyé sous les effets spéciaux, l'acteur s'impose. Il donne un brin de relief à un antagoniste pourtant peu enclin à la nuance. Son sbire Modok, variante cyberpunk d'Humpty Dumpty, est un peu plus ridicule.

Révolte d’opprimés

Les Marvelmaniaques le savent : plus que de Royaume quantique, il sera question du Multivers dans la Phase V, cet enchevêtrement de réalités alternatives déjà exploré par Loki et Doctor Strange. Les limbes psychédéliques des voyages fantastiques imaginés jadis par Jack Kirby ou Steve Ditko, dessinateurs phares de Marvel, sont remis au goût du jour par les effets spéciaux numériques. Cela pique parfois aux yeux, comme dans le récent Disney Avalonia , aux flore et faune similaires - on mutualise sans doute les directions artistiques. Quelques scènes émergent de la foison, telle la "tempête de probabilité" quand Scott se démultiplie en une infinité d'alternatives.

En fait de mondes multiples, l’imagerie Marvel tend, au contraire, à fusionner tous les univers fictionnels préexistants. Les peuples quantiques, hommes de sables ou Tête de Brocoli, semblent sortis des guerres stellaires lucasiennes, comme les légions conquérantes de Kang. Comme nous le disait un collègue, on s’attendrait presque à voir débouler Han Solo et Luke Skywalker lors de la lutte finale. Il est, au passage, toujours intrigant de voir les hyperproductions des empires du divertissement célébrer une révolte populaire (de quoi laisser rêveur les 7 000 employés remerciés par Disney une semaine avant la sortie). Mais pas de quoi troubler les masses qui chercheront dans cette Quantumania un dérivatif à la grisaille ordinaire de la Terre-1218, la nôtre selon la classification Marvel.

Ant-Man et La Guêpe : Quantumania. De Peyton Reed. Scénario : Jeff Loveness. Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas… Durée : 2h05.