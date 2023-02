Elle était devenue célèbre grâce à ses rôles dans Le Voyage fantastique et Un million d'années avant J.C.

Raquel Welch avait également joué dans Les Trois Mousquetaires, Bandolero et Les invitations dangereuses.

Pour sa prestation dans Les Trois Mousquetaires (1973), elle avait d'ailleurs obtenu un Golden Globe comme "meilleure actrice dans un film musical ou une comédie".

L'actrice avait fait fureur notamment dans les années 1960 et 1970 et était également connue comme un sex-symbol. En 1995, elle figurait ainsi dans la liste des cent stars de cinéma les plus sexy de tous les temps établie par le magazine Empire.

En décembre 1979, Raquel Welch est en couverture du magazine "Playboy" ©- Playboy

Raquel Welch a été mariée quatre fois dans sa vie et laisse derrière elle deux enfants.