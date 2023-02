”Emmanuelle” : Léa Seydoux évincée du film érotique

Changement de programme pour Emmanuelle. Il y a quelques mois, Léa Seydoux avait été annoncée au casting de l’adaptation cinématographie des romans érotiques datant de 1967 et signés Emmanuelle Arsan. Mais alors que le tournage devait débuter, la réalisatrice Audrey Diwan, qui a été aux commandes de Mais vous êtes fous et L’événement, a fait savoir qu’elle avait finalement changé d’avis et modifié le casting du film attendu pour 2024.