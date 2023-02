”Les films sont des rêves qu’on n’oublie jamais.” Bien que très réticent à l’idée de mettre un pied dans une salle de cinéma, le jeune Sammy Fabelman ouvre des yeux écarquillés en découvrant Sous le plus grand chapiteau du monde à côté de ses parents. Une révélation. Il connaît désormais le cadeau idéal à recevoir pour Hanoukka : un train électrique. Histoire de recréer la scène du déraillement, de la filmer avec la caméra de son père et de s’enfermer dans une petite pièce sombre pour retrouver les émotions des images projetées sur le mur blanc.

Dévorante, sa passion le pousse à copier les westerns de son idole, John Ford, ou à embarquer sa famille et ses amis dans des reconstitutions de scènes de guerre. Caméra en main, il réinvente la vie mais capture aussi des réalités, parfois douloureuses, qui lui avaient échappé jusque-là.

Avec cette fausse autobiographie, Steven Spielberg ajoute un nouveau joyau à sa filmographie. Pas aussi impressionnante que Les dents de la mer, Il faut sauver le soldat Ryan ou Jurassic Park, ni aussi bouleversante qu’E.T., La liste de Schindler ou Pentagon Papers, mais un petit bijou d’émotion et d’inventivité en hommage à la magie du cinéma. À travers l’enthousiasme de Sammy, il parvient à restituer l’émerveillement de la première séance devant un écran géant, l’impact du 7e art sur notre vision du monde mais aussi cette imagination délicieusement enfantine qui nous a tous amenés à nous faire des films à partir d’un jouet. S’il dévoile les trucs pour donner l’illusion du mouvement lors de l’attaque d’une diligence ou pour faire croire que de nombreux soldats sont massacrés alors qu’il ne dispose que de peu d’interprètes, c’est pour mieux nous replonger dans l’éblouissement naïf des fictions qui nous ont marqués à jamais. Du tout grand art pour nous faire retomber en enfance.

Toute la magie d'une projection. ©Universal Studios

Intelligemment, le cinéaste de 76 ans ne se contente pas de nous mettre des étoiles plein les yeux en dévoilant les coulisses des tournages ou l’enthousiasme ou l'insouciance des équipes sans lesquelles rien ne serait possible. Car si la caméra de Sammy peut sublimer le quotidien, elle peut aussi le trahir. Une coupure par ci ou par là au montage, un ralenti ou un gros plan, l’ajout de sons ou de musique et soudain, ce que personne n’avait remarqué saute aux yeux de tous. Un effleurement de main fait alors l’effet d’une révélation inattendue, la mise en valeur d’un camarade de classe le transforme en modèle impossible à concurrencer ou une succession d’instantanés apparemment anodins peut se transformer en véritable humiliation publique. À travers son alter ego et ses relations familiales parfois dysfonctionnelles, Steven Spielberg dévoile toute la puissance des images, mais aussi les regrets et les drames qu’elles peuvent engendrer. De la sorte, il amène chaque spectateur à réfléchir sur le sens des divertissements, l’impact éternel d’une séquence culte, les émotions liées aux souvenirs pelliculaires, l’influence des films cultes sur notre parcours. Le tout, sans verser dans la morale à l’eau de rose hollywoodienne ou les grands dialogues trop pompeux pour paraître vrais.

Superbement soutenu par Michelle Williams, Paul Dano (les parents) et Gabriel LaBelle (un Sammy qu’on aimerait avoir pour ami), The Fabelmans porte un regard merveilleux et profond sur le 7e art et les mille et une raisons qui font qu’on l’adore. En plus, après un épilogue magistral, plus personne ne pourra regarder l’horizon comme avant. Un must absolu, donc, pour tous les cinéphiles.