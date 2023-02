Brad Pitt crée la surprise aux César et déclare son amour à David Fincher

À lire aussi

Quelle déclaration d'amour de Brad Pitt à David Fincher 🥹 #César2023 pic.twitter.com/Msu7CZG3XV — CANAL+ (@canalplus) February 24, 2023

Brad Pitt a ensuite poursuivi en décrivant le professionnalisme et la rigueur de David Fincher. “J’adore cet homme de tout mon cœur et je suis ravi d’avoir pu lui tendre cette embuscade ce soir et de pouvoir rendre hommage à l’un de nos plus grands conteurs d’histoires. Bravo à lui d’être arrivé jusqu’ici, c’est un homme qui s’éloigne soigneusement des projecteurs. Pour David c’est quand il nourrit une idée qu’il est le plus content. L’innovation, l’imagination, ce qu’il pourra déterrer. Quand il commence à tourner il vous dira que c’est là qu’il commence à ne pas être à la hauteur de ses aspirations. Et c’est là que l’agonie démarre. D’autres réalisateurs essaient souvent de l’émuler mais ils échouent invariablement car ils pensent que ce n’est qu’une question d’imagerie. Mais si ce n’était que cela nous ne reviendrons pas sans cesse à son œuvre. […] Pour lui tout est important tout le temps, il n’y a pas de presque et d’à peu près. L’idée qu’il se fait du professionnalisme c’est celle que se font la plupart des gens : l’obsession. En travaillant avec lui vous aurez sans aucun doute un avant-goût de l’excellence, et comme il vous le dira si on ne jongle pas avec des tronçonneuses on ne se rend pas service. Ses films parlent d’eux-mêmes”, a déclaré l’acteur avant de poursuivre avec une série d’anecdotes. “Même si c’est le plus intelligent de la pièce il donne dans l’autodérision et c’est le salopard le plus drôle que j’ai jamais rencontré. Il est fidèle jusqu’à la mort et à notre tour nous nous traînerions volontiers dans du verre pilé pour lui redemander une prise”, a-t-il notamment ajouté. Une véritable déclaration d’amitié pour le célèbre réalisateur.

David Flincher est ensuite monté sur scène et a reçu des mains de Virginie Efira et de Brad Pitt le très convoité César d’honneur. Il s’est dit très surpris d’avoir reçu un tel honneur, car ses films ont tendance à avoir un effet de poils à gratter comme il l’a affirmé. Brad Pitt avait raison, le réalisateur ne manque pas d’autodérision.