Trois minutes plus tard, tout est rentré dans l'ordre mais de nombreux téléspectateurs se sont demandés ce qu'il se passait. Comme le relaie BFM TV, l'interruption est due à l'arrivée sur scène d'une militante écologiste. Comme on peut le voir sur des images partagéees sur Twitter, la jeune femme portait un t-shirt sur lequel était écrit "We have 761 days left" ("il nous reste 761 jours").

Une activiste aux César est montée sur scène ©AFP or licensors