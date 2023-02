”On était bourrés", "Je me suis pissé dessus”: Kad Merad et Dany Boon révèlent les secrets de Bienvenue chez les Ch'tis

En effet, alors que la production du film pensait qu’un système de pompe pourrait être idéal quand les deux acteurs devaient faire pipi dans le canal de Bergues, Kad Merad a eu une autre idée. “J’ai dit à Dany que le seul moyen de faire pipi très vite c’était de boire des bières. Je crois qu’on a dû boire chacun 4 ou 5 bières”, raconte-t-il.

Toutefois, ils n’avaient pas prévu d’avoir plusieurs verres dans le nez. “On n’a pas fait attention, ce n’était pas de la bière simple mais de la triple alors on était bourrés. De toute façon il fallait être bourré dans la scène et on a pissé pour de vrai”, commentait à son tour Dany Boon.

Et Kad Merad ne savait plus se retenir. “Le problème c’est que moi, ça ne s’arrêtait plus. À un moment donné, on est censé finir dans le dialogue et repartir sauf que moi, j’ai continué d’uriner pendant toute la scène. Je me suis uriné dessus, en fait “.

”La scène est très réaliste parce qu’on est ivres et qu’on rit pour de vrai. On monte sur le vélo et on fait le test. Il y a un journaliste qui a fait un test et c’est l’affiche du film”, surenchérissait Dany Boon.