C’est devenu une habitude lamentable : chaque fois que Disney modifie un classique pour jouer la carte de la diversité et de l’inclusion, cela entraîne des déchaînements racistes sur les réseaux sociaux. On avait déjà pu le constater avec La princesse et la grenouille ou les versions “live” de La Belle et la Bête et Mulan, et cela avait atteint son paroxysme avec le choix d’une jeune afro-américaine, Halle Bailey, pour incarner Ariel dans le remake avec de vrais acteurs de La Petite Sirène (sortie en salle prévue le 24 mai prochain).

L’histoire se répète tristement avec Peter Pan&Wendy, dont la bande-annonce vient tout juste d’être dévoilée. La raison ? Alors que dans le film d’animation de 1953, la fée Clochette était présentée comme une blonde au tempérament de feu, dans l’adaptation “live”, attendue sur les grands écrans le 26 avril prochain, elle prend les traits de Yara Shahidi, une comédienne afro-américaine de 23 ans dont le papa est iranien. Un changement de look qui ne passe manifestement pas auprès de certains internautes, qui inondent les réseaux sociaux de commentaires racistes. La plupart du temps pour évoquer du “black washing” ou pour s’insurger contre des quotas en matière de représentativité.

Détail étonnamment oublié par ces détracteurs virulents : depuis 2020, sur Disney +, avant la projection de Peter Pan (mais aussi Les Aristochats, La Belle et le Clochard, Aladdin, Le livre de la jungle ou Dumbo) apparaît ce message : “Ce programme contient des représentations datées et/ou un traitement négatif des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient erronés à l’époque et le sont encore aujourd’hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et déclencher une conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif.” D’évidence, tout le monde n’a pas bien compris ce discours-là.