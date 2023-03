Nouvelle bataille en Terre du Milieu : le Hobbit et Le Seigneur des anneaux prolongés au cinéma

À lire aussi

À la recherche d’une franchise lucrative à développer au cinéma, comme autrefois Harry Potter, le studio Warner Bros. Discovery a annoncé collaborer avec New Line et Embracer (qui a racheté Middle Earth Enterprises) pour développer plusieurs longs métrages sur le thème du Seigneur des anneaux. L’objectif, serait de générer une nouvelle expansion de l’univers, exactement comme cela se passe pour Star Wars. Et pour ce faire, selon The Hollywood Reporter, la Major chercherait à convaincre Peter Jackson et ses scénaristes, Fran Walsh et Philippa Boyens, de reprendre du service. D’après plusieurs sources, le réalisateur néo-zélandais de 61 ans aurait en effet été frustré d’avoir été contacté par Amazon pour la saga destinée à sa plateforme Prime, The Rings of Power, sans jamais recevoir de script. Son retour boosterait à coup sûr les prochains longs métrages.

Mais que peut-on en attendre ? Aucune information n’a été divulguée concernant le scénario, si ce n’est qu’il sera tiré des deux romans les plus célèbres de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit. Pas question de toucher au Silmarillion, puisque les droits d’adaptation ont été achetés à prix d’or par Amazon pour la série la plus chère de tous les temps (au minimum un milliard de dollars pour cinq saisons), The Rings of Power. Mais cela laisse malgré tout pas mal de possibilités de développement.

La plus simple, mais aussi la plus improbable, consisterait à tourner des remakes. Sans aucun intérêt, si ce n’est l’envie de rendre les cinéphiles furieux. À oublier, donc. Autre piste qui pourrait être envisagée : raconter les mêmes histoires, mais cette fois du point de vue de Gollum, de Sauron, Eowyn ou d’Elrond, par exemple. Ou encore axer le récit sur le grand absent des blockbusters de Peter Jackson (mais aussi du film d’animation de Ralph Bakshi), Tom Bombadil. Considéré par beaucoup comme le protagoniste le plus énigmatique de l’œuvre de Tolkien (sa nature exacte n’est jamais décrite par l’auteur), cet être jovial présente la particularité de rester insensible à l’anneau unique, mais aussi de disposer de grands pouvoirs. Cette idée-là pourrait particulièrement séduire fans.

Enfin, il reste la solution de l’originalité : compléter les récits non explorés par le romancier. Comme la jeunesse de Gandalf, par exemple. Ou les aventures menées par Aragorn avant de rencontrer Frodon. Voire dévoiler ce qui se déroule en périphérie des scènes les plus célèbres des productions précédentes. Les options ne manquent pas. Et devraient faire saliver tous ceux qui rêvent de retourner en Terre du Milieu.