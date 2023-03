Magritte 2023 : Virginie Efira sacrée “Meilleure actrice”, Bouli Lanners sacré “Meilleur acteur”

Bouli Lanners a été sacré "Meilleur acteur" pour son rôle dans "La nuit du 12" de Dominik Moll samedi lors de la 12e cérémonie des Magritte du cinéma. Il s'est imposé face à Benoît Poelvoorde (Inexorable), Jérémie Renier (L'ennemi), Soufiane Chilah (Animals) et Aboubakr Bensaihi (Rebel).

Favori de la 12e cérémonie des Magritte avec 10 nominations, "Close" de Lukas Dhont a raflé samedi soir 8 récompenses. Alors que l'équipe du film a fait le déplacement à Bruxelles pour l'occasion, le réalisateur gantois était lui absent, retenu à Los Angeles dans le cadre de la course aux Oscars.

"Close", film poignant sur l'amitié et la responsabilité, s'est imposé dans les catégories "Meilleur film flamand", "Meilleure actrice dans un second rôle" (Emilie Dequenne), "Meilleur acteur dans un second rôle" (Igor Van Dessel), "Meilleur espoir masculin" (Eden Dambrine), "Meilleur scénario original ou adaptation", "Meilleure image", "Meilleurs décors" et "Meilleur montage".

"Close", film majoritairement flamand, concourrait dans la catégorie du "Meilleur film flamand" mais pas dans celle du "Meilleur film". "C'est la logique que l'on a ici: on défend, d'abord et avant tout, les films de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais on montre évidemment les films réalisés de l'autre côté de la frontière linguistique et c'est important", avait précisé Patrick Quinet, président de l'Académie André Delvaux, lors de l'annonce des nominations en février. "Le film étant une coproduction d'un pays, avec un coproducteur belge francophone", cela permettait cependant de rendre éligible l'ensemble des techniciens et des comédiens du film, avait-il précisé.

Le palmarès complet

MAGRITTE DU MEILLEUR FILM : Nobody has to know de Bouli Lanners, produit par Jacques-Henri Bronckart (Versus production)

MAGRITTE DU MEILLEUR PREMIER FILM : Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre produit par Benoit Roland (Wrong Men)

MAGRITTE DE LA MEILLEURE RÉALISATION : Nobody has to know : Bouli Lanners

MAGRITTE DU MEILLEUR FILM FLAMAND : Close de Lukas Dhont, produit par Dirk Impens (Menuet), Michiel Dhont et coproduit par Jacques-Henri Bronckart (Versus production)

MAGRITTE DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL OU ADAPTATION : Close : Lukas Dhont et Angelo Tijssens

MAGRITTE DU MEILLEUR FILM ETRANGER EN COPRODUCTION : La nuit du 12 de Dominik Moll, coproduit par Jacques-Henri Bronckart et Gwennaëlle Libert (Versus production)

MAGRITTE DE LA MEILLEURE ACTRICE : Revoir Paris : Virginie Efira

MAGRITTE DU MEILLEUR ACTEUR : La nuit du 12 : Bouli Lanners

MAGRITTE DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE : Close : Emilie Dequenne

MAGRITTE DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE : Close : Igor Van Dessel

MAGRITTE DU MEILLEUR ESPOIR FÉMININ : La ruche : Sophie Breyer

MAGRITTE DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN : Close : Eden Dambrine

MAGRITTE DE LA MEILLEURE IMAGE : Close : Frank van den Eeden

MAGRITTE DU MEILLEUR SON : Animals : François Aubinet, Mathieu Cox, Pierre Mertens, David Vranken, Philippe Van Leer

MAGRITTE DES MEILLEURS DÉCORS : Close : Eve Martin

MAGRITTE DES MEILLEURS COSTUMES : Rien à foutre : Prunelle Rulens

MAGRITTE DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE : Rebel : Hannes De Maeyer, Oum, Aboubakr Bensaihi

MAGRITTE DU MEILLEUR MONTAGE Close : Nicolas Rumpl

MAGRITTE DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE Soy libre de Laure Portier, produit par Anne-Laure Guégan et Géraldine Sprimont (Need Productions)

MAGRITTE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE Arbres de Jean-Benoît Ugeux, produit par Julie Frères (Dérives) et Jacqueline Siret (Apoptose)

MAGRITTE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE DE FICTION Ma gueule de Grégory Carnoli et Thibaut Wohlfahrt, produit par Laurence Dehaerinck et Benjamin Viré (Big trouble in little Belgium)

MAGRITTE DU MEILLEUR COURT MÉTRAGE D’ANIMATION Câline de Margot Reumont, produit par Delphine Renard, Delphine Cousin et Justine Paulus (Zorobabel)