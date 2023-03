Bouli Lanners, Close, Virginie Efira et l’humour de Patrick Ridremont triomphent aux Magritte

On pensait qu’il était impossible de faire pire que les César en termes d’ambiance glaciale. Lourde erreur. La première partie des Magritte, que la RTBF a eu l’excellente idée de ne pas proposer en télé mais uniquement sur Auvio, peut en effet clairement postuler au Guinness Book pour le record du tirage de tête. Patrick Ridremont s’est pourtant démené, multipliant les sarcasmes (”Un tonnerre d’applaudissement pour Cathy Immelen et les équipes de la RTBF qui ont mis moins d’une heure pour trouver des extraits de dix secondes” pour les courts métrages), l’humour grinçant (”Je me demande ce qui pousse un réalisateur vers l’animation. Peut-être qu’il n’aime pas les acteurs…”, sous les applaudissements de Titi, Grosminet et du Marsupilami), l’autodérision (Cathy Immelen l’appelle Pascal Ridremont,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous