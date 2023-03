“Comme mon fils” : un road movie touchant avec Tomer Sisley

Attendu dans Largo Winch 3, film dont la sortie est prévue en 2024, Tomer Sisley planche actuellement sur deux séries pour TF1 : Par amour toujours et sur une nouvelle fiction policière dont le nom est encore inconnu.

En attendant de retrouver ces nouveaux rendez-vous sur le petit écran, l’acteur est à découvrir ce dimanche soir sur La Une dans Comme mon fils, un unitaire dans lequel il incarne un braqueur en cavale qui va décider d’emmener un gamin abandonné par sa mère avec lui. Déroulé dans la France des années 90, la fiction met en évidence les liens forts qui vont se créer entre le criminel recherché par la police et l’enfant qui ne demande qu’une chose : se faire aimer.

Récompensé par le prix du public au Festival TV de Luchon, ce téléfilm est inspiré de l’histoire vraie de Jean-Marie Drouet et Ludovic qui avait déjà fait l’objet d’un roman intitulé L’enfant de la cavale et écrit par les deux protagonistes. Dans ce dernier, Ludovic, âgé de 2 ans lors des faits – soit plus jeune que le personnage joué par Jordan Delassus -, explique considérer Jean-Marie Drouet comme son “vrai père”. “Il m’a recueilli, aimé, et il a sauvé mes premières années d’enfance”, confie-t-il. Séparés après trois ans de cavale, Jean-Marie Drouet et Ludovic ont usé de tous les stratagèmes pour se retrouver et ce malgré un quotidien semé d’embûches.