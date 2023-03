Audience mi-figue mi-raisin pour les Magritte du cinéma

Les grincheux, de leur côté, souligneront que la “grande fête du cinéma belge” n’enregistre que 4,16 % de part de marché (contre 2,2 % l'année d'avant) et ne figure même pas dans le top 20 des audiences de ce samedi. En outre, les résultats sont très loin d’égaler les 140 112 téléspectateurs de 2020 et surtout les 169 363 de 2019 (il n’y avait pas eu d’édition en 2021, pour cause de covid).

Tout est une question de perspective.