”Je ne crois pas que nous soyons seuls dans l’univers, a-t-il déclaré dans The Late Show. Je pense qu’il est mathématiquement impossible que nous soyons la seule espèce intelligente dans le cosmos. C’est totalement impossible. En même temps, il semble également impossible que quelqu’un nous rende visite à 400 millions d’années-lumière d’ici – sauf dans les films, bien sûr – à moins qu’il ne trouve un moyen de sauter le pas, pour ainsi dire, et d’arriver ici par des trous de ver. Ma vision la plus optimiste à propos de ces choses que nous voyons dans le ciel, que l’armée, la marine et l’armée de l’air enregistrent sur leurs caméras, c’est d’où proviennent-elles si ce n’est pas d’une civilisation avancée située à 300 millions d’années-lumière d’ici ? Et si c’était des humains comme nous, 500 000 ans dans le futur, qui reviennent se documenter sur la seconde moitié du XXe et XXIe siècle parce qu’ils sont anthropologues ? Et ils savent quelque chose que nous ne savons pas encore tout à fait qui s’est produit, et ils essaient de retracer les cent dernières années de notre histoire.”

Cela ferait un bon scénario de film…