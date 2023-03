Bruno Solo fan de Virginie Efira: "Ce n'est pas pour rien qu'elle est à ce point une vedette"

"On peut faire du beau cinéma en Belgique. Les Magritte l'ont encore prouvé. Enfin, quand je parle des Magritte, je parle aussi de ceux qui se sont déroulés il y a deux semaines à Paris et qu'on appelle les César. Avec un palmarès pareil : Virginie Efira, Bouli Lanners, Dominik Moll, on peut parler de deux cérémonies des Magritte coup sur coup", explique le comédien qui avoue avoir "beaucoup d'admiration" pour Virginie Efira, sacrée meilleure actrice lors des deux cérémonies. "Ce n'est pas pour rien qu'elle (Virginie Efira, NdlR) est à ce point une vedette. Elle a le talent et cet esprit belge, cette ironie. C'est une formidable actrice mais c'est surtout une nana qui sait parler du cinéma."