Le régime ultracalorique de Hugh Jackman pour redevenir Wolverine

Un come-back griffu synonyme de remise en forme, histoire de préserver les tablettes de chocolat du combattant au squelette en Adamantium. Mais pas question pour lui de recourir aux stéroïdes : “Non, j’aime mon travail, a-t-il expliqué sur Who’s Talking to Chris Wallace. Et j’aime Wolverine. On m’a dit de manière anecdotique quels étaient les effets secondaires des stéroïdes. Et je me suis dit : 'Je n’aime pas mon métier à ce point-là'. Alors non, je l’ai fait à l’ancienne. J’ai mangé plus de poulets – je suis vraiment désolée pour tous les végétaliens et végétariens et pour les poulets du monde entier. Ce n’est pas bon pour mon karma : si la divinité a quelque chose à voir avec les poulets, je suis dans le pétrin”.

Son régime ne se limite pas aux poulets, loin de là. Sur Twitter, il vient de dévoiler ce qu’il doit ingurgiter par jour : du bar noir (2 000 calories), du saumon de Patagonie (2 100 calories), deux hamburgers au poulet (environ 1 000 calories chacun) et deux faux-filets (1 100 calories chacun). Soit plus de 8 000 calories pour ses six repas par jour !

Le tout accompagné de cette légende : “La prise de masse musculaire. Une journée de ma vie. Merci, Chef Mario, de m’aider à rester en bonne santé et de me nourrir correctement pour devenir Wolverine. À nouveau.”

Détail croustillant : en anglais, Wolverine est le nom donné à l’animal… glouton.