Cependant, les nominés des catégories d'interprétation et de réalisation, peuvent s'estimer heureux de perdre. Ils recevront alors le coffret "Everybody Wins" (Tout le monde gagne), distribué depuis plus de 20 ans.

Offerts par la société Distinctive Assets, ces coffrets sont estimés à une valeur de 126.000 dollars. "C’est un prix de consolation amusant", explique Lash Fary, la fondatrice de Distinctive Assets.

Pour ce qui est des voyages, les stars auront droit à un séjour de trois nuits pour sept personnes sur l’île italienne d’Ischia, ainsi qu’à trois nuits dans le domaine canadien The Lifestyle, dans la campagne d’Ottawa, au Canada. Ils remporteront également un morceau de terrain en Australie, dont la taille et l’emplacement n’ont pas encore été révélés. Ce cadeau vise à stimuler les efforts de préservation et de protection de la nature dans les bushlands et les forêts du pays.

Pour compléter le coffret, quelques produits de luxe dont: une liposuccion, un bon pour un lifting avec le célèbre chirurgien Dr. Konstantin Vasyukevich, une consultation pour une greffe de cheveux, une huile de massage comestible d’une valeur de 87 dollars ainsi qu'une variété de produits de beauté et de soins pour le corps.

Ceux qui ne remporteront pas d'Oscars pourront aussi profiter de dattes bio récoltées à la main, du pain au lait japonais, une sélection de chocolats ou encore une sélection de thés.