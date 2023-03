Voici pourquoi Lady Gaga ne chantera pas aux Oscars

Les spectateurs du monde entier pourront découvrir les interprétations de “Lift Me Up” par Rihanna (pour Black Panther : Wakanda Forever), d'” Applause,” par Sofia Carson (pour Tell It Like a Woman), de “This Is a Life” par Ryan Lott, David Byrne et Mitski (pour Everything Everywhere All at Once) ou de “Naatu Naatu” par Kaala Bhairava et Rahul Sipligunj (pour RRR), mais n’assisteront pas à la prestation de Lady Gaga pour “Hold My Hand”, le tube de Top Gun : Maverick.

La raison ? Elle a été fournie par le producteur de la cérémonie, Glenn Weiss. “Nous les avons invités tous les cinq, a-t-il expliqué. Les quatre autres nominés ont été confirmés pour le spectacle. Nous entretenons d’excellentes relations avec Lady Gaga, mais elle est en plein tournage d’un film (Joker : Folie à Deux, de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, ndlr). Il ne semble pas qu’elle aurait pu fournir une prestation du même calibre que celles auxquelles elle est habituée, c’est pourquoi elle ne participera pas au spectacle.”

Officiellement, donc, elle n’aurait pas disposé d’assez de temps de préparation pour une seule chanson. Sans que ce soit officiel, plusieurs médias américains annoncent qu’elle devrait bien être présente dans la salle, en tant que spectatrice. De nombreux fans se demandent dès lors si tout cela n’est pas à mettre en lien avec la cérémonie de 2019. Elle y avait décroché la statuette chauve de la meilleure chanson pour “Shallow”, mais n’avait pas remporté le prix qui semblait pourtant lui tendre les mains, celui de la meilleure actrice pour A Star is Born. Alors, geste de mauvaise humeur ou professionnalisme exacerbé qui lui interdit de se produire si tout n’est pas parfait ? En tout cas, cela fait jaser sur les réseaux sociaux.