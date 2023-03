Disney change son fusil d’épaule pour Star Wars et les super-héros Marvel : “Il y aura beaucoup de nouveautés”

À commencer par celui qui brille le plus (entendez par là qui remplit le plus les comptes en banque de la société), Marvel. Toutes les études le montrent : si les super-héros ne sont pas fatigués, ils sont fatigants. Les fans se lassent des trop nombreux sauvetages du monde par les Avengers et cela se traduit par des résultats en net déclin au box-office. Ni Doctor Strange in the Multiverse of Madness ni Black Panther : Wakanda Forever ne sont parvenus à atteindre la barre du milliard de dollars de recettes (déjà pulvérisée dix fois par Marvel auparavant) ni à se glisser dans le top 50 du box-office de tous les temps. Quant à Thor : Love and Thunder, il ne figure même pas dans ce top 100.

À lire aussi

Pour soigner cette “fatigue des super-héros”, Bob Iger propose un remède maison : “Nous disposons de 7 000 personnages, il y a beaucoup plus d’histoires à raconter. Ce qu’il faut prendre en compte pour Marvel, ce n’est pas nécessairement le volume d’histoires Marvel à raconter, mais le nombre de fois où nous réutilisons certains personnages. Les suites fonctionnent généralement bien. Mais a-t-on besoin d’un troisième et d’un quatrième volet, par exemple, ou bien est-il temps de se tourner vers d’autres personnages ?”

Et de préciser sa pensée : “Il n’y a rien d’intrinsèquement mal fait en ce qui concerne la marque Marvel. Nous devons simplement examiner les personnages et les histoires que nous exploitons. Si vous jetez un œil à la trajectoire de Marvel des cinq prochaines années, il y aura beaucoup de nouveautés. Nous allons revenir à la franchise Avengers avec une toute nouvelle série d’Avengers, par exemple.”

Ceci explique probablement pourquoi les X-Men, les Quatre Fantastiques ou Blade ne seraient finalement pas de la partie dans Avengers : The Kang Dinasty, attendu en salle en mai 2025.

De la “prudence” pour Star Wars

Concernant Star Wars, l’annonce de Bob Iger ne tient pas vraiment de la surprise : “Rogue One a plutôt bien marché, mais Solo nous a un peu déçus. Nous nous sommes demandé si la cadence n’était pas un peu trop agressive. Nous avons donc décidé de ralentir un peu. Nous continuons à développer des films Star Wars. Nous allons nous assurer que lorsque nous en ferons un, ce sera le bon, donc nous sommes très prudents.”

Ceci semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le Star Wars de Kevin Feige et le Rogue Squadron de Patty Jenkins auraient été purement et simplement abandonnés, au contraire du projet de Taika Waititi. D’évidence, la Force vibre plus lentement qu’avant.