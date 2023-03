Les Oscars à un tournant de leur histoire

En coulisses, par contre, les sourires sont plus figés. Englués dans les polémiques, les Oscars jouent gros. Aucune femme retenue pour la meilleure réalisation, un seul des dix films en lice pour le titre suprême avec une signature féminine (Women Talking de Sarah Polley), que des Blancs dans la catégorie meilleur acteur et la seule Michelle Yeoh seule représentante de la diversité du côté des meilleures actrices, il n’en fallait pas plus pour que les vieux démons ne refassent surface. Si Sarah Polley (Women Talking), Michelle Yeoh, Hong Chau, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan (tous quatre pour Everything Everywhere All at Once), Angela Bassett (pour Black Panther : Wakanda Forever) ou Brian Tyree Henry (pour Causeway) ne décrochent aucun prix, les hashtags #OscarsSoMale et #OscarsSoWhite vont de nouveau fleurir partout sur Internet.

En sueur, les producteurs ne vont pourtant pas se soucier que du palmarès. L’audience est aussi capitale. Si les chiffres ont grimpé de 56 % l’an dernier par rapport à 2021, les 15,36 millions de téléspectateurs n’en constituaient pas moins le deuxième pire résultat de l’histoire des Oscars, à des années-lumière des 55,3 millions de paires d’yeux rivés sur les statuettes chauves en 1998. Une nouvelle perte de public déboucherait inévitablement sur un changement de formule de la cérémonie à l’avenir.

Dans ces conditions, la plupart des records liés à cette soirée risquent de passer inaperçus. Sauf si Michelle Yeoh devient la première Asiatique à rentrer chez elle avec le trophée de la meilleure actrice ou si Angela Bassett, première star nommée pour un film Marvel, devient aussi la première à décrocher un prix d’interprétation pour le studio super-héroïque. Détail cocasse : les rôles des deux grandes favorites pour le prix de la meilleure actrice, Michelle Yeoh et Cate Blanchett (pour Tár) étaient initialement prévus pour… des hommes.

De manière plus anecdotique, une victoire de John Williams pour la musique de The Fabelmans lui permettrait, à 91 ans, de devenir le plus ancien récipiendaire d’un Oscar et d’effacer des tablettes James Ivory, 89 ans au moment de recevoir le prix du scénario pour Call Me by Your Name en 2018 ainsi qu’Ann Roth, elle aussi âgée de 89 ans en 2020 quand elle décrocha le prix du meilleur costume pour Ma Rainey’s Black Bottom.

Enfin, une victoire en tant que meilleur film d’All Quiet on the Western Front (A l’Ouest rien de nouveau, en français), le grand favori face à Close de Lukas Dhont pour le titre du film étranger, le ferait entrer dans l’histoire : ce serait la première fois que deux films portant le même titre décrocheraient le prix le plus important, 93 ans après le chef-d’œuvre de Lewis Milestone. Mais on risque de ne pas beaucoup en parler si ce sont surtout le manque de représentativité et de diversité qui marquent le palmarès 2023.