Des prix non genrés aux Oscars ? Jamie Lee Curtis donne son avis

Sur scène, sous des tonnerres d’applaudissements, elle a notamment salué ses parents, les légendes hollywoodiennes Janet Leigh et Tony Curtis.

Lors de son passage devant la presse par après, une journaliste a demandé à l’actrice de 64 ans tout juste primée ce qu’elle ressentait de faire partie des 65 femmes nommées aux Oscars cette année.

”Je suis fière. Évidemment, j’aimerais voir plus de femmes nommées, afin qu’il y ait de la parité dans toutes les catégories, et je crois que nous nous en approchons, mais nous n’en sommes pas encore là”, a-t-elle commencé.

Jamie Lee Curtis a ensuite enchaîné en donnant son opinion sur l’idée de catégories non genrées pour les récompenses. “Bien sûr, l’inclusivité implique une plus grande question: comment inclure tout le monde lors que l’on a des catégories binaires? C’est très difficile, et en tant que mère d’une fille transgenre, je comprends tout à fait ça. Si l’on 'dé-genre' les catégories, j’ai peur que l’on réduise les possibilités pour les femmes, et c’est quelque chose pour laquelle je me suis battue. C’est une question complexe, mais je crois que le plus important reste davantage d’inclusivité et davantage de femmes.”

”Basically just more fu**ing women anywhere, anytime, all at once” ("Plus de put***¨de femmes n’importe où, n’importe quand et en même temps, simplement", ndlr), a-t-elle martelé dans un clin au film pour lequel elle a remporté l’Oscar du meilleur second rôle féminin.

Best supporting actress winner @JamieLeeCurtis takes questions backstage at the #Oscars pic.twitter.com/z1BXrJ3ItA — The Hollywood Reporter (@THR) March 13, 2023

Le débat autour de récompenses non genrées revient régulièrement sur la table. C’était notamment le cas il y a deux ans, lorsque la Berlinale a annoncé la mise en place d’un prix d’interprétation, sans distinction homme-femme.