Pas d'Oscar pour "Close" de Lukas Dhont: le palmarès complet des Oscars 2023

Le long métrage allemand pouvait se targuer de neuf nominations et a remporté notamment aussi l'Oscar de la meilleure musique de film et du meilleur décor. Produit par Netflix, le long-métrage était la troisième version du livre portée à l'écran depuis un siècle, mais la première dans la langue de Goethe, utilisée par son auteur. Le film a devancé ses concurrents argentin "Argentina 1985", polonais "EO", irlandais "The Quiet Girl" et belge "Close".

C'est la huitième fois qu'un long-métrage belge est nommé pour l'Oscar du meilleur film international. Avant "Close" avaient aussi été en lice "Paix sur les champs" (1970), "Le Maître de musique" (1988), "Daens" (1992), "Farinelli" (1994), "Everybody's Famous" (2000), "Tête de bœuf" (2011) et "Alabama Monroe" (2012). Le film belge avait été récompensé du Grand Prix du Festival de Cannes au printemps dernier. Ce long métrage de Lukas Dhont "est tourné à hauteur d'enfants, deux garçons, Léo et Rémi, qui vivent une amitié fusionnelle qui va être bouleversée par l'entrée au collège et les regards portés par leurs congénères.

Meilleur film : Everything Everywhere All at Once



Meilleur réalisateur : Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once



Meilleure actrice : Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once



Meilleur acteur : Brendan Fraser The Whale



Meilleure actrice dans un second rôle : Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once



Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once



Meilleur scénario original : Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once



Meilleur scénario adapté : Sarah Polley, Women Talking



Meilleure musique originale : Volker Bertelmann, A l’Ouest, rien de nouveau



Meilleure chanson originale : Naatu Naatu, RRR



Meilleur film d’animation : Pinocchio de Guillermo Del Toro



Meilleur film étranger : A l’Ouest, rien de nouveau (Allemagne)



Meilleur documentaire : Navalny



Meilleurs maquillages et coiffures : Adrien Morot, Judy Chin et Annemarie Bradley, The Whale



Meilleurs costumes : Black Panther. Wakanda Forever



Meilleurs décors : A l’Ouest, rien de nouveau



Meilleure photographie : James Friend, A l’Ouest, rien de nouveau



Meilleur montage : Paul Rogers Everything Everywhere All at Once



Meilleur son : Top Gun : Maverick



Meilleurs effets spéciaux : Avatar. La voie de l’eau



Meilleur court métrage : An Irish Goodbye



Meilleur court métrage documentaire : The Elephant Whisperers