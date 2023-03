Encore une polémique aux Oscars : “Un contrat de la mafia devrait être signé pour cette situation”

En cause, une cérémonie d’hommage aux grands disparus hollywoodiens, présentée par John Travolta pendant que Lenny Kravitz, au piano, chantait Calling All Angels. Sur l’écran ont défilé les images de Kirstie Alley, Olivia Newton John, Angela Lansbury, Ray Liotta, James Cann, Burt Bacharach ou Raquel Welch, puis un QR code invitant à découvrir la suite de la liste sur Internet. Ce qui a eu le don de mettre en colère la veuve de Paul Sorvino, Dee Dee.

Par communiqué, elle a exigé des excuses de l’Académie des Oscars : “Paul Sorvino était l’un des plus grands acteurs de l’histoire du cinéma à Hollywood. Il est inadmissible qu’il soit exclu du segment 'In Memoriam' des Oscars. Il s’agit d’une cérémonie de trois heures, ils ne peuvent pas donner quelques minutes de plus pour faire les choses correctement ? Paul Sorvino a donné des décennies à cette industrie et était aimé de tous. Paul n’était pas la seule âme méritante laissée de côté, et un code QR n’est pas acceptable. L’Académie doit présenter ses excuses, admettre son erreur et faire mieux. Paul Sorvino mérite mieux, le public mérite mieux. L’Académie est-elle si blasée qu’elle oublie des gens qui sont aimés, qui ont donné leur cœur à cette industrie ? Honte à l’Académie si cela n’est pas corrigé. Des erreurs sont commises, mais celle-ci est grave. S’il vous plaît, faites quelque chose pour rectifier le tir.”

Ray Liotta, Robert De Niro, Paul Sorvino et Joe Pesci dans Les Affranchis. ©Warner Bros. Discovery

Lors du Joe Piscopo Show, lundi matin, elle s’était montrée encore plus virulente, faisant référence au film sur la mafia Les Affranchis, dans lequel Paul Sorvino partageait l’affiche avec Robert De Niro, Ray Liotta et Joe Pesci : “Qui est l’incapable qui a dressé cette liste ? Ils ne peuvent même pas lui accorder une seconde ? C’est quoi ce bordel ? Un contrat de la mafia devrait être signé pour cette situation.”

La fille de Paul Sorvino, Mira Sorvino, s’est aussi déclarée “choquée”, avant d’écrire sur les réseaux sociaux : “Les Oscars ont oublié Paul Sorvino, mais le reste d’entre nous ne l’oubliera jamais.”

Ce n’est pas le seul “oubli” de cette soirée : Leslie Jordan, Anne Heche, Tom Sizemore, Melinda Dillon, ou Charlbi Dean, n’ont pas non plus eu droit à leur hommage en direct, en dépit de leur belle carrière. On peut donc s’attendre à d’autres réactions outrées très rapidement.