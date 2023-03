Un effet "après-gifle" pour les Oscars, avec des audiences à la hausse

L’effet “après-gifle” s’est clairement fait ressentir au niveau des audiences, puisqu’elles ont grimpé de 12,5 % par rapport à l’an dernier. Selon l’institut Nielsen, cette hausse est surtout due au public âgé de 18 à 49 ans (une fourchette fort large…), qui constitue le cœur de cible de la cérémonie.

Au total, 18,7 millions d’Américains ont regardé le triomphe d’Everything Everywhere All at Once, contre 16,6 millions l’an dernier lors de la victoire de Coda en 2022 et 10,4 pour celle de Nomadland en 2021.

La tendance est donc clairement à la hausse. Mais il n’y a aucune raison de s’enthousiasmer pour autant. Il s’agit en effet des trois pires résultats de toute l’histoire de la cérémonie. En 2020, les Oscars avaient été scrutés par 23,6 millions de paires d’yeux. Et à l’époque déjà, c’était le pire résultat de tous les temps. En 2019, l’audience s’élevait à 29,6 millions de téléspectateurs et en 2018, à 26,5 millions. Mais en comparant avec le passé, les six dernières éditions ont enregistré les six moins bons scores depuis que les audiences sont calculées… Très loin des 43,7 millions de cinéphiles de 2014, ou du record de 55 millions d’Américains devant leur écran en 1998.

Des chiffres qui ne seront probablement plus jamais égalés. Même si les stars hollywoodiennes transformaient la scène des Oscars en ring de boxe…