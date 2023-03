Alexandra Lamy et Muriel Robin réunies dans "La Chambre des merveilles", l'adaptation bouleversante du best-seller de Julien Sandrel.

Alexandra Lamy y interprète Thelma, une mère prête à tout pour aider son fils Louis à sortir du coma dans lequel il est plongé depuis un accident de skate board. Elle se lance dans un pari fou: réaliser à sa place les "10 choses à faire avant la fin du monde" qu'il avait inscrites dans son journal intime. Elle est convaincue que Louis entendra le récit de ses aventures et reviendra à la vie. En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait...

On connaît surtout Alexandra Lamy dans le registre de la comédie, mais "La Chambre des merveilles" nous montre une autre facette de cette actrice aux talents multiples. "C’est vrai que j'ai fait pas mal de comédies, mais c'est le registre qui me fait presque le plus peur! C’est tellement

difficile : j’ai à chaque fois l’impression de me remettre en jeu. Revenir au drame, surtout avec cette histoire-là, me permettait d’aborder des sujets qui me touchent d’une manière viscérale. A partir du moment où vous avez des enfants, vous découvrez la peur et vous l’aurez à vie! Vous vous découvrez également plus sensible qu’avant avec cette faculté d’avoir très facilement la larme à l’oeil. Quand on me demande de quelle manière je me suis préparée pour le rôle de Thelma dans « La chambre des merveilles », je réponds qu’il m’a suffi de voir le petit Hugo couché dans son lit d’hôpital pour les scènes où Louis est dans le coma... J’étais prête ! Pas besoin d’aller chercher des choses intimes : tout ce dont j’avais besoin était déjà en moi. Et je suis certaine que tous les parents réagissent comme cela."

Lisa Azuelos voulais travailler cette idée d’aller au bout de ses rêves, à une période où elle-même se sentais au bout de sa vie: "Vivre, c’est une danse avec ses rêves, la réalité et la manière dont tout cela vous transforme. Je dirais que « La chambre des merveilles » est un peu le « Mange, prie, aime » à la française ! Thelma, elle, va décider de redevenir actrice de sa vie… Ça me plaît beaucoup!"

En faisant ce parcours pour son fils, Thelma le fait également pour elle. Au retour, elle ne peut plus être la même... Quelle belle idée que cette liste de rêves qu'elle trouve dans les carnets de son fils. Pour Alexandra Lamy, on devrait tous faire pareil, "en y associant nos conjoints et nos enfants. Nous sommes tous tellement pris dans les obligations de la vie quotidienne que nous ne nous autorisons plus à avoir des rêves à accomplir ou de nous donner les moyens de le faire." Ces rêves, qui nous font vibrer et nous sentir en vie, vous les découvrirez dans "La Chambre des merveilles", qui réussit le pari de nous faire rire et pleurer.

« La Chambre des Merveilles », un film de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel. Le 22 mars au cinéma.