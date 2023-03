Quentin Tarantino devrait tourner son dernier film cet automne

Quelques jours avant de souffler soixante bougies le 27 mars, il va faire le tour des grands studios pour leur proposer son ultime projet. Rien n’est encore officiel, mais d’après “des sources très bien informées”, cette dixième réalisation s’intitulerait The Movie Critic et se déroulerait dans les années 70. Ce qui fait dire à la Bible hollywoodienne que l’intrigue devrait tourner autour d’une des critiques les plus érudites et les plus à contre-courant de son époque, Pauline Kael, citée une vingtaine de fois dans son livre paru en octobre dernier, Cinema Speculation, une véritable lettre d’amour au cinéma des années 70.

Décédée en 2001, elle s’était fait remarquer en défendant avec bec et ongles de jeunes réalisateurs en marge d’Hollywood comme Martin Scorsese, Brian de Palma, Walter Hill ou Robert Altman, mais aussi en dézinguant quelques grands classiques comme Danse avec les loups (”Kevin Costner a des plumes dans les cheveux et des plumes dans la tête. Les Indiens auraient dû l’appeler Joue avec la caméra), regrettant le “manque d’imagination monumental” de 2001 : l’odyssée de l’espace ou qualifiant La mélodie du bonheur de “mensonge enduit de sucre que les gens semblent vouloir manger.”

Pauline Kael avait aussi été consultante pour la Paramount

Dans la filmographie du réalisateur de Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs, Inglorious Basterds ou Les huit salopards, The Movie Critic apporterait un contrepoint à sa dernière réalisation, Once Upon a Time… in Hollywood. Cette fois, le 7e art serait abordé de l’extérieur, par l’entremise de la presse (”Dans le domaine artistique, la critique est la seule source indépendante d’information, le reste n’est que publicité”, écrivait-elle) , ce qui lui permettrait sans doute de régler quelques comptes. En outre, Pauline Kael a travaillé comme consultante pour la Paramount, ce qui favoriserait la divulgation des coulisses de tournages.

Côté casting, rien n’a été révélé. Mais on peut imaginer qu’il aimerait réunir une dernière fois quelques-uns de ses acteurs fétiches, comme Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Uma Thurman, Margot Robbie, Christoph Waltz, Kurt Russel ou Samuel L. Jackson, par exemple.

Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur doublement oscarisé pour ses scénarios (Pulp Fiction et Django Unchained) aurait l’intention de tourner son dernier film dès cet automne. Inutile, dès lors, de chercher plus loin l’un des plus gros événements cinématographiques de 2024.